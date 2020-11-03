證券分析師葉良超表示，以技術面觀察，台、美兩地股市目前仍處回檔格局，在趨勢尚未扭轉下，後市仍恐持續下行。

全球引頸期盼的美國總統大選將於3日舉行，無論結果由哪位候選人當選，預期短線美股上檔空間已不多，選後股價恐將再度下挫。至於台股方面，預期在選情大勢底定後，市場將大幅震盪，投資人可伺機進場布局。

美國10月美國供應管理協會（ISM）製造業採購經理人指數（PMI）由55.4上升至59.3。在經濟數據表現不俗推升下，持續下跌一周的美股，於美國大選前夕出現跌深反彈，四大指數2日全面上揚，道瓊指數上漲423點，以26,925點作收，漲幅1.6％。

展望後市，除關注美國大選外，美國10月非農就業人口變動數據、聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決議皆將於6日公布，投資人亦可持續留意。

個股方面，本周納入投資組合的台塑，目前股價位居低檔整理區，已初具向上走升之雛形。

(工商 )