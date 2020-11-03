世界衛生大會（WHA）預定於11月9日至14日復會。來自歐洲7國的106位國會議員與政治人物，聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，支持台灣參與WHA。另外，「對華政策跨國議會聯盟」2日也發布聲明，大讚台灣抗疫成果是全球榜樣，要求世衛不應把台灣排除在世衛大會之外。

10月22日至29日間，捷克、波蘭、斯洛伐克、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞等7國國會友台小組分別領銜，邀請政要共同連署挺台參加世衛大會。106位政治人物在連署信中寫到，「台灣在控制新冠病毒傳播上相當成功，因此必須加入世衛」，將台灣及其2300萬人口排除在世界性機構外，是侵犯人權，也無法幫助全球對抗這種流行病」。

世衛大會是世衛最高決策機構，通常在每年5月舉行。在今年的大會中，共有14國提案要求將台灣參與列入議程，但議程因疫情被迫縮減，大會主席當時裁定，相關提案延至復會時再繼續討論。復會後，台灣相關提案將先經總務委員會審議，決定是否向大會建議列入議程，之後再送往大會決議。

由13個國家組成的對華政策跨國議會聯盟（IPAC）也發布聲明強調，成功的「台灣模式」是全球渴望學習的榜樣，「台灣獨特而重要的貢獻包括生產關鍵醫療設備、追蹤模式，以及利用大數據和科技防疫」，因此在全球團結抗疫的時刻，「不能把台灣丟在後面」。

(中時 )