鳳山開發大樓位於台鐵鳳山車站上，以融入古城意象貫穿曹公圳及鳳山百年城市風貌的鳳山開發大樓在歷經多次蛻變後，鐵道局今日表示，已於1日正式開工，後續將利用3年時間把大樓蓋完，藉由大樓帶動鳳山原來的風貌，翻轉鳳山區都市發展，興建經費約25億元，未來由台鐵局管理並對外招商。

鳳山車站於2018年10月鐵路地下化後，鐵道局將進一步翻轉鳳山區，鐵道局副局長伍勝園說，在地意見領袖及團體建議，鳳山大樓應融入在地特色，比如侯孝賢導演是鳳山人，所以配置電影、實驗劇場，另建置青創空間供年輕人發揮；鳳山車站為古城，建築融入古城門的意象，把A、B棟連結，周遭也綠化，樓高採低樓層。

鳳山大樓為1幢2棟，A棟為地上10層，1樓為車站及大樓大廳，2、3樓為百工百貨商業空間，4至7樓為青創空間，8、9樓為出租辦公室，10樓為空中禮堂；B棟為地上6層，1、2樓為文教設施，3、4樓為電影跟實驗劇展演場所，5、6樓為電影聚落空間，總樓地板面積為4萬2818.18 ㎡。

鳳山車站以在地古城街巷脈絡作為都市風貌主軸，以鳳山街巷的概念，將車站低樓層開放空間串連延續進都市紋理，東西向以空橋綠廊連接地下化後的鐵路綠廊，南北面以大草坡與大拱下穿廊回應串連古代水路曹公圳軸線，打造「四軸之心」概念，西串高雄鐵馬道、東連濕地生態廊、南進鳳山文化城、後展新興生活圈。

鐵道局表示，工期約38個月，預計2023年12月底完工，施工期間，將要求廠商將相關施工動線與現有旅客動線做區隔，採最安全的施工方式，降低對車站及旅客的影響。

現況空拍圖。（鐵道局提供）

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