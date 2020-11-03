耳朵旁邊無時無刻出現耳鳴聲，讓台中50歲葉姓男子相當困擾，甚至因此夜晚無法安眠，連帶使得他情緒陷入焦慮與憂鬱，服用藥物改善卻效果不大，葉男去年改接受針灸、電針搭配中藥治療，半年來耳鳴情況好轉，失眠及憂鬱情況也大幅改善。

亞洲大學附屬醫院中醫科主治醫師吳俊昌指出，葉男的耳鳴情況已持續約3年，讓他夜晚幾乎無法入睡、自覺快得憂鬱症，依照，「主觀耳鳴聲分數」的評分為8分（滿分10分），去年開始接受每周2至3次的針灸、電針及中藥治療，約3個月後、耳鳴聲分數降至5分，半年後即降至2分。

不只耳鳴情況大幅改善，葉男長期失眠的問題也緩解許多。吳俊昌表示，耳鳴可分為他覺性、自覺性，台灣民眾每5人中1人會出現不同程度的耳鳴問題，其中約5％可能因嚴重耳鳴影響生活，一般來說，他覺性耳鳴可透過儀器聽到患者抱怨的聲音、自覺性則只有患者本身聽得到，治療前必須先排除各種危險因素。

吳俊昌強調，中醫治療耳鳴的方式涵蓋中、西醫治療思維，是利用西醫神經解剖的思路、搭配傳統中醫思維，藉以刺激神經路徑、減緩病患耳鳴情況；此外，此種治療還搭配耳穴刺激，以王不留行種子貼紮穴道，延長治療效果。

(中時 )