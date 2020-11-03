竹縣建案建商很配合張貼「謝絕紅單轉讓」告示。（消保官辦公室提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣房市禁止購屋預約單（紅單）？建商們也很配合張貼「謝絕紅單轉讓」告示，讓外界有政府在打房聯想！縣府消保官靳邦忠指出，禁止的是未取建照，用紅單在市埸推案銷售，更要嚴禁業者未依規定與消費者簽訂預售屋買賣契約，並不是禁止哪張單子。

靳邦忠澄清，絕對無意打壓房價，但維持正常房市交易秩序，政府責無旁貸。他強調消費者有付訂金，業者就應使用內政部「預售屋定型化契約應記載及不得記戴事項」簽約，讓預售屋交易更透明公開，以確保消費者權益。

靳邦忠說，簡稱紅單的「購屋預約單」，一般多在房市景氣熱絡時發生，紅單只能證明買到預售屋「優先購買權」，將來若確定購買，再依約補足訂金及正式簽約，因此紅單並不是真正的買賣契約，只能代表買房意願。

紅單最為人詬病的就是讓投資客從中賺取利差，建商甚至會以預約方式，挑選長期合作的投資客，在建照尚未核准期間訂預售屋，利用未公開時潛銷價跟未來正式的開價，賺取兩者之間的價差。

他不諱言，建商或代銷公司利用紅單預售房子，在新竹地區由來以久，主要是可節省不少廣告費，投資客搶先拿到紅單，主動兜售購買權從中牟利，也得知市場需求，但被宣傳的好像理所當然，實際已扭曲房市經濟的公平性。

靳邦忠指坊間流傳政府打房，「禁止紅單轉讓」是以偏概全的訊息，政府要嚴禁的是，預售屋未取建照，建商、代銷或仲介公司都不能用紅單推案銷售，業者必須取得建照才能正式銷售，依規定與消費者簽訂預售屋買賣契約，一旦查獲違規情事，就依消保法規定開罰。

(中時 )