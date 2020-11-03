新竹縣打造全國首輛「119行動故事車」，消防人員向幼兒園小朋友解說急救包。（羅浚濱攝）

新竹縣消防局將備用未出勤救護車，打造成全國首輛「119行動故事車」，3日在興隆國小附設幼兒園啟用，車內除各式救護器材外，行動書架放置有關消防與救護繪本故事，日後將陸續開到各鄉鎮幼兒園，以說故事方式將救護常識向下扎根。

縣長楊文科化身故事爺爺，從大型故事書模型內救護車繪本選念「救護車彼得出任務」，故事描述救護車擬人化後，「被濫用」與「被需要」心境。小朋友們身穿迷你版救護裝，聆聽故事時不禁發出「喔咿喔咿」模仿救護車的鳴笛聲，十分可愛。

新竹縣打造全國首輛「119行動故事車」，消防人員教幼兒園小朋友CPR。（羅浚濱攝）

楊文科念完故事後拿出一疊手板進行問答，詢問圖片中狀況是否需要叫救護車，接著進行CPR體驗，以寓教於樂方式將救護車、CPR觀念深深烙印在孩子記憶。

楊文科表示，新竹縣0至14歲幼年人口比例為16.22％，是全台第二年輕縣市，從小將救護知識向下扎根十分重要，「119行動故事車」是以學齡前至國小低年級孩童為對象，第一階段將由消防同仁開到偏鄉幼兒園，透過說故事及遊戲互動方式，將正確觀念傳達給學童。

「喜歡聽故事是孩子天性！」消防局長孫福佑表示，同仁看到速食店行動故事車發想「119行動故事車」，希望透過說故事及設計與救護相關小遊戲，增加孩子印象，並加強宣導非緊急案件，不要浪費救護資源，讓小朋友有正確消防救護觀念，如種子散播成長。

(中時 )