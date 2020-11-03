苗栗頭份分局蓬萊所所長林振民，月前在轄內巡邏經過偏僻的八卦力部落時，發現一名來自台北的陳小姐獨自站在路旁等候公車久候不至，警方顧慮陳女安全，主動將陳女載至南庄市區搭車，事隔多日，陳女自台北寄來手作咖啡感謝警方，才喚起員警這段記憶。

蓬萊所長林振民，日前收到一份署名陳小姐寄送的包裹，內有手作咖啡，林振民第一時間記不起陳小姐是誰？經檢視包裹內留言，才想起是他先前為民服務的一位當事人，為感謝警方特地寄送親手製作的手作咖啡。

上個月，林振民巡邏行經南庄鄉蓬萊村苗124線八卦力部落時，發現陳姓女子站在路旁，立即停車詢問是否需要幫忙，陳女表示，她來自台北市，當日上午搭高鐵到苗栗後，轉搭計程車前往蓬萊山區與其他朋友會合，再前往露營區露營，因身體不適，所以自行下山欲搭車返回台北。

由於當地偏僻，且公車班次甚少，一天只有4個班次，林員顧慮陳女獨自逗留山區，人生地不熟，主動協助載送至南庄市區搭車回家，未將此事放在心上，事隔1個月收到陳女感謝咖啡，讓林振民和同仁都驚喜不已，立即共同分享。

(中時 )