物聯網和AI的科技快速發展，縣府青年事務中心與依德電子培訓30位「AI種子教師」，分批下鄉散播AI人工智慧的DNA，3日在竹東鎮公所舉辦首場「竹青創生AI社區推廣活動」，有20位阿公阿婆與縣長楊文科一起動手做「五色鳥掃地機器人」，並和機器人「凱比」互動，會場歡笑連連。

會中，徐美玉老師指導製作五色鳥機器人，阿公阿婆用刷子、電池等道具動手做，探究偏心軸、摩擦力科學原理，運用機器人的圖像化程式平台，以推積木般簡易的編輯方式，讓老人家對AI有初步的認識。

學員之一的徐奶奶帶孫子女參加，她說小朋友視力比較好，可幫忙穿電線，很感謝縣府讓銀髮族有接近機器人的機會，也跟得上小朋友的腳步，增進祖孫的感情，溝通不會脫節。

楊文科表示，老中青幼通通照顧是他施政的核心目標，對長輩的照顧除了發放敬老福利津貼、敬老愛心乘車卡及建立社區照顧關懷據點，更強調活到老、學到老。

楊文科指新竹縣國際AI智慧園區正辦理招商，年底前公共工程可望完工，他肯定這項活動讓青銀共舞、老幼共好，協助縣內青年職涯發展及增進知識技能，也可讓孩童及長者提早學習，未來更從容面對AI時代。

(中時 )