電商年度雙11火熱開打了!Yahoo奇摩購物中心買氣飆升，暖慶活動初期，業績、訂單皆成長3成，其中，手機、電腦、運動三大品類買氣最佳，保健品訂單量翻倍漲表現最為亮眼。

Yahoo奇摩購物中心整合行銷部總監簡育靖分析，Yahoo奇摩購物中心今年雙11啟動會員升級計畫，推出Yahoo聯名卡與無卡分期2.0全新出擊，促動聯名卡辦卡數日增3倍。

Yahoo奇摩雙11活動今年挾媒體電商優勢升級會員娛樂體驗，聯手新生代當紅創作歌手「陳零九」詞曲創作，首度量身打造雙11主題曲《你的Y先生》，同時力邀百萬人氣網紅 「奎丁」同框MV上演暖男甜蜜寵女友戲碼，演繹情侶間享受網購樂趣互動情景，唱出消費者雙11的購物心。

Yahoo奇摩購物中心即日起至11／8推出《11.11暖身慶》，不僅狂灑上億紅包、祭35％超高回饋，更天天輪番推出不同主題日好康與VVIP封館慶加碼5％回饋，刷Yahoo聯名卡即辦即用享筆筆6％回饋無上限，再享現折100優惠。

Yahoo奇摩超級商城《11.11超豪買節》暖身慶於即日起至11／8開跑，推出「豪買5大招」，包括最高回饋25％、首5日天天送111超贈點紅包(1點=1元)、必搶夯品1.8折起、加碼免運優惠、跨店消費最高現折1200元；Yahoo奇摩拍賣即日起至11／8推出《1起買1起玩》活動，攜手台北新板希爾頓酒店祭出天天抽豪華套房，瘋搶時時樂限時優惠商品1.1折起，更聯手平台優選賣家推團購，挑戰平台最低價，加碼送旅遊購物金。

(中時 )