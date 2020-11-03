大陸女演員毛林林出道19年，2013年因電視劇《蘭陵王》反派角色「鄭兒」受到關注，外型俏麗又將壞人角色演得讓人恨得牙癢癢。最近毛林林自曝在停車場遇到暴露狂，看到對方私密處令她作噁，怒嗆對方；豈料找警衛求助卻冷釘子，讓她超無奈。

毛林林在微博吐苦水，表示自己今（3）日在停車場遇到暴露狂，一開始以為只是沒道德的人跑到停車場隨地小便，但走出停車場後，才注意到那名男子尾隨她，趁她不注意直接跑到她面前露出私密部位，嚇得她當場大喊「太噁心啦暴露狂」；事發當下卻沒有人上前幫助她，怪男也趁亂逃離現場，讓她只好趕緊跑去警衛室求救。

但毛林林和警衛們表示停車場有暴露狂，對方卻說「不歸我們管」，冷漠的處理態度讓她很受傷，卻只能無奈地離開；事後她表示自己是第一次遇到暴露狂，所以來不及拍照導致無法報警，甚至讓對方逃跑很自責。

不過，儘管毛林林這次沒有逮到暴露狂，她則正面地鼓勵自己，「要是再讓我遇到你，你給我等著！第一時間報警抓你」；此外，她也呼籲其他女孩子，遇到這種情形第一時間先報警，「保護好自身安全」最重要。

(中時新聞網)