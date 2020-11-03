隨著冬天的腳步接近，台中日曜天地OUTLET看好戶外休閒市場保暖衣物的需求增加，號召包括The North Face、Columbia、PROTEST等40大戶外休閒品牌，11/6至11/30舉辦「戶外休閒折扣祭」，上萬件機能外套，最低下殺1折起搶市！

其中，像是機能型外套中的佼佼者-PROTEST，推出防風外套，原價3,980元，特價790元；登山服飾品牌Lafuma「Gore-tex」系列，具有保暖、防水、防風的功用，原價9,180元的外套，促銷價4,590元！

同期全館號召國際知名設計師品牌HUANG SHU CHI（黃淑琦）、DOUCHANGLEE（竇騰璜）、La Feta、Tokyo Plaza等20大名牌女裝，獨家推出名牌樣版衣/設計師絕版品出清，近2000件樣版衣/絕版品獨賣，下殺1折起！

11/6-11/8期間限定，百元有找排隊商品限量瘋搶！由RETOP推出長袖上衣，原價1,690元，下殺99元；California Republic推出1折的連帽外套，原價5,680元，只要568元輕鬆購入！11月6日再加碼「OUTLET充氣王挑戰賽」，結合時下最夯的戶外充氣懶人椅，參加就送百元購物金，挑戰成功者更有機會將品牌外套免費穿回家！

(工商 )