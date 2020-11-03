針對澳洲央行宣布降息並且擴大量化寬鬆政策（QE），同時澳洲政府也公布新財政預算方案，安本標準投信表示，可提升澳洲債市債信整體水準。

安本標準澳洲優選債券收益基金經理人李艾倫表示，澳洲央行宣布現金利率從0.25％調降至0.1％，並且擴大量化寬鬆政策（QE），未來6個月預計祭出規模達澳幣1,000億元的購債計畫，並延伸至5-10期國債。同時澳洲政府也公布新財政預算方案，主要方向為解決失業率、創造就業機會、中小企業稅收減免以及個人減稅。由於澳洲向來被視為與大陸景氣成長和循環關聯度較高之國家，伴隨大陸疫情首獲控制，經濟逐步回復正軌，原物料需求和價格揚升，也有助於澳洲經濟回穩。

李艾倫說，由於疫情的關係，澳洲公司於2020上半年發行高達400億澳幣新股，企圖降低財務槓桿中的負債比率，強化資本結構和因應可能的第二波新冠疫情爆發，預期未來澳洲公司將持續透過去槓桿、降負債和股利等方式強化財務體質，提升澳洲債市債信整體水平。

(工商 )