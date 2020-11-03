朱宗慶打擊樂團擊樂劇場作品《泥巴》，將於明年1月再重演，其中樂手爬上2.5公尺的高台演奏，登高一呼的樂段，爆發力十足，令觀眾激賞。藝術總監朱宗慶表示，這部作品呈現台灣傳統家庭、鄰里之間相互扶持的精神，「在疫情之下重新推出，用音樂讓大家連結在一起。」

朱宗慶表示，重演版在舞台、燈光和音樂，都有調整，「重要的〈起厝〉段落，描述人奮鬥的過程，在音色、節奏和走位上，也修得更精緻完整，另外上次使用的越南竹琴，在意象上過於鮮明，和劇中的台灣故事不太符合，因此這次不會使用竹琴。」

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，擊樂劇場作品《泥巴》談論的是台灣故事，但其中的追求人生理想與打造家園的心情，是世界共通語言。（郭吉銓攝）

《泥巴》故事描述台灣瓷器達人林光清，自小喜歡玩泥巴，從一名與泥巴為伍的小男孩，如何變身成打造瓷器的達人。劇中呈現林光清從小在故鄉蘆竹湳的生活面貌，如：當地的月娘傳說、節慶時會點蘿蔔燈籠、龍眼樹，都出現在劇情裡。

作曲家洪千惠表示，她運用木琴描繪龍眼樹的場景，以鐘琴和風鈴表現月娘傳說，以及使用非洲烏干達傳統樂器阿瑪丁尼，作為〈起厝〉的意象，洪千惠表示，「團員們圍繞著阿瑪丁尼行走、敲打，像是蓋房子在打地基，也有相互合作的感覺，最後登上鷹架高台，總算一起把家蓋好。」

此外，劇中也可聽見布袋戲歌曲《冷霜子》的旋律，洪千惠說，「這是來自林光清先生的童年記憶，他告訴我他從小很喜歡看布袋戲，我以這首作品作為故事的開端。」

朱宗慶表示，音樂作品與文化藝術的發展，也有如泥巴塑形，需要時間和累積，如今再次重演，團員都更加熟練，「台灣的素材很豐富，雖然談論的是地方的奮鬥故事，但是故事裡那種追求理想，不滿現狀，希望好又更好的精神，是普世可理解的語言。」

演出將於2021年1月1日起，在台北國家戲劇院、台中國家歌劇院大劇院及高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院巡演。

朱宗慶打擊樂團擊樂劇場作品《泥巴》，團員圍繞著非洲烏干達傳統樂器阿瑪丁尼敲打、演奏，像是蓋房子時一起打地基。（郭吉銓攝）

朱宗慶打擊樂團擊樂劇場作品《泥巴》，將於明年1月再重演。（郭吉銓攝）

(中時 )