◎清華大學發現生物標記 精準標靶治胃癌

清華大學分子與細胞生物研院所特聘教授王雯靜領導的研究團隊，近日應用大數據找到了兩個造成胃癌惡化及轉移的關鍵生物標記，並採用目前市面上已有的藥物來進行標靶治療，可有效消滅腫瘤細胞並抑制轉移，讓胃癌治療邁上精準醫療之路。

◎北市立動物園最年長黑猩猩「阿美」享年51歲過世

台北市立動物園黑猩猩「阿美」阿嬤今年3月行動出現異常，經獸醫師診治後，發現左膝有惡性腫瘤，6月腫塊快速增大，7月手術切除腫瘤後、8月腫瘤再度急遽增大，3日幫阿嬤進行第3次手術，由於年紀大體力不佳，治療時在麻醉中呼吸衰竭，享壽51歲。

◎馬國僑生父母追思愛女 母接下畢業證書放聲大哭

馬來西亞籍女大生在台南讀大學卻遭梁育誌性侵殺害，雙親今天下午3點參加由學校舉辦的小型追思會，同學抱著女大生骨灰一同參與，追思會過程簡單溫馨，女大生老師回憶她活潑好學，老師也將她3年來參加社團、社區活動製作成冊，也上傳雲端，「她在雲端、在我們心裡！」女大生母親全程拭淚，拿到畢業證書更情緒潰堤、當場放聲大哭，讓人聞之鼻酸。

◎公費流感疫苗剩不到50萬劑 幼兒接種率僅約39.9%

疾管署表示，今(109)年度公費流感疫苗截至11月2日整體疫苗使用率達78.6%以上，剩餘量約129萬劑，扣除學生校園集中接種所需疫苗後，剩餘不到50萬劑，惟學齡幼兒流感疫苗接種率約39.9%較往年為低，尤其未曾接種者第一劑接種率僅17.4%，籲請家長應儘速攜帶家中嬰幼兒完成接種，以保護嬰幼兒健康；另未滿9歲初次接種的幼兒，請記得相隔4週以上接種第2劑，以獲得完整保護力。

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(中時新聞網)