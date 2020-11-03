含萊克多巴胺美豬明年將進口來台，許多家長、教師及校長團體要求在《學校衛生法》中明訂禁止含萊劑美豬成為學校營養午餐的食材，農委會主委陳吉仲今(3)日表示「這種作法只是針對單一動物用藥，但其他抗生素及農藥都沒有訂定」，因此將配合教育部鼓勵校園全面使用國產食材。

隨著萊豬來台越來越接近，許多師長紛紛表態不願讓萊豬進到校園，陳吉仲今日表示，2016總統蔡英文新農業及食安五環政策清楚說明，學校營養午餐應採用在地食材，各地方政府與教育部、食材業者多年來為此努力，在地食材目前覆蓋率已達61％。

他說，外界呼籲修法萊克多巴胺不得進入校園，但這種作法只是針對單一動物用藥，其他抗生素及農藥都沒有訂定，如果修法只針對萊克多巴胺，業者會無所適從，因此就農業及教育部門應該全面採用國產食材，行政院上月也拍板定案國產食材補助從3.5元增加至6元。

補助增加後，食材業者將會有誘因使用國產食材，160多萬名學童每人每天補助6元，上下學期加起來高達20億元，在這樣的誘因下業者將會配合，因為不配合就領不到每人6元的補助。

陳吉仲指出，隨著補助提高，學校午餐使用國產食材的比例也會提高，國產食材覆蓋率不只比照日韓，更會超越日韓。

而1000多所偏遠學校也會因為提高補助，不會因為運輸成本造成一個台灣好幾個世界。

(中時 )