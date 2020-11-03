法務部行政執行署台北分署的「123聯合拍賣」，3日下午再次舉行，備受矚目的遠東航空編號B-28017的MD-82型飛機底價降為540萬後，雖傳出製片公司詢間，卻仍再次流標，將再一次降價後現身，此外，台北市信義區吳興段等3標土地都順利拍定，加上太陽眼鏡、首飾、名牌包、生活雜貨等，合計共賣得3505萬6567元，成果豐碩。

這次不動產部分拍賣非常順利，坐落信義區吳興段，面積約147坪，權利範圍全部的住二土地，戲劇性的以高於底價1元的3470萬1元拍定，另2標拍定的土地則分別坐落在新北市新店區安坑段及蘭溪段，拍定價格為15萬3600元及16萬6666元，上開不動產拍定金額共3502萬267元。

動產部分這次都採變賣程序，包括Ted Baker桃紅包、FILA太陽眼鏡、歐美進口的百貨專櫃首飾及圍巾、環保餐具等生活雜貨皆賣出多件，變賣金額合計3萬6300元。

(中時 )