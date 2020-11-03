馬國女大生遇害引發群情激憤，竟有民眾上網留言準備對馬國女性「強暴後殺鼠」，還要去某大學「埋伏」，引發不少學生的恐懼。台南地檢署獲悉指揮歸仁警分局展開調查，帳號所有人3日也主動到案，並聲稱帳號被盜用，檢警正根據對方提供的手機、電腦深入偵辦中。

前天在Dcard長榮大學板有網友貼文說，在社群媒體發現另名謝姓網友留言，指「馬來西亞女外勞來台灣讀書，我下次一定強暴後殺『鼠』，我等等還要去長榮大學附近埋伏」；PO文者還說「可以報警了？我感到好害怕，怎麼辦？不知道這次警察會不會保護我們還是繼續吃案？」

南檢得知後不敢大意，隨即指揮歸仁警分局調查，該名帳號所有人謝姓網友也主動到案說明。據查，對方否認留言恐嚇公眾，並聲稱「帳號被盜用」，但檢警仍在深入調查中。

市長黃偉哲認為，聽聞網路上有人對一些支持改善校園治安的學生有不利留言，這是非常無法接受的；事實上，發生這件事大家都不願見到，心裡非常悲傷，碰到在悲傷傷口上撒鹽的行為，絕對不能接受。

黃偉哲強調，同學的安全是市府責任，維持一個好的上下學安全環境也是市府責任，市府會好好地恪盡責任；但是對於一些造成社會對立，或是對學生、對同學有不利的一些言詞，不管是意圖恐嚇或義憤填膺，都不允許、不應該，更不能接受要有一些不利的行動。

黃偉哲表示，除要求警方加強巡邏，也希望盡速釐清事情真相，該移送法辦就移送，希望讓台南這個城市能夠恢復平靜，恢復社會上和諧的氣氛，不要造成任何的紛擾。

(中時 )