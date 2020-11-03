亞洲周二晚間開始為美國總統大選投票日，美股在隔夜周一全面上漲，為港股造好。

接續周一大漲逾300點，周二香港恆生指數漲479.72點或+1.96%，為24939.73點。國企股(H股)漲134.85點或+1.36%，為10071.41點。工藝製品股上漲3.8%，半導體股上漲3.4%，為表現最佳板塊。

騰訊成交居首，達101億港元，周二收跌0.6%。

媒體傳出索尼等開始為華為供貨。中芯國際漲4.61%，報23.85港元；舜宇光學漲7.8%，為今日漲勢最大的藍籌股，瑞聲漲逾3%。

美團為今日成交第二大，先升後跌，收盤小漲0.5%，收報296.0港元。周末媒體傳出美團將在中國二次上市；美團正面回應無相關上市計畫。受此消息影響美團盤中一度大漲2%。

吉利為成交第三大。繼昨日與汽車股等齊漲，吉利今日再漲5.5%，收報19.08港元。

銀行股漲1.93%，其他金融股漲1.41%。香港本地銀行股走高，中銀香港、東業銀行、匯豐銀行皆有3%~4%的漲幅。

香港本地地產股亦走高，太古、九龍倉置業、長實、恆隆地產漲幅在4%~5%區間。

(時報資訊)