新冠肺炎疫情造成邊境管制，衝擊國內航空及觀光旅遊產業，針對何時鬆綁邊境管制、開放「旅遊泡泡」等跨境旅遊，交通部觀光局表示，均將遵循中央流行疫情指揮中心規畫辦理，以確保國民健康安全為首要。

觀光局指出，依據疫情發展狀況，包括世界旅遊組織（UNWTO）、世界旅遊議會（WTTC）及國際民航組織（IATA）等國際觀光相關組織，均預測國際旅遊將呈現Nike型復甦趨勢，可能需要2.5～4年才能恢復到2019年水準。

同時，上述國際觀光相關組織亦認為，復甦進度且會受到各國邊境開放時程、跨境航班恢復狀態、經濟受創復原程度等不同因素影響，整體復甦的趨勢及傾向變數仍大，需要密切綜合觀察全球疫情變化及修正始能判斷，目前尚無確定時間表。

針對台灣何時鬆綁邊境管制、開放國際旅客來台議題，觀光局表示，將遵循中央流行疫情指揮中心的各項指導及規定配合研處，特別是新冠肺炎疫情對全球各國造成極大影響，政府各項作為均以確保國民健康安全為首要。

觀光局強調，本於政府施政一體原則，將依中央流行疫情指揮中心規畫進程配合作為，並依當時狀況預為假定後續發展情境，持續滾動檢討調整國際觀光宣傳作為、並預先布署，以便於邊境重新開放時，爭取國際旅客對台灣觀光青睞、協助產業恢復商機。

(時報資訊)