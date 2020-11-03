期交所公告調整聯電期貨、友達期貨、南亞科期貨、群創期貨、華新科期貨、宏達電期貨、嘉聯益期貨、碩禾期貨、中美晶期貨、彩晶期貨、榮成期貨、聯亞期貨、同致期貨、信昌電期貨、合晶期貨、宏捷科期貨等16檔股票期貨契約；以及聯電選擇權、友達選擇權等4檔股票選擇權契約所有月份保證金適用比例，並自109年11月4日一般交易時段結束後起實施。

(時報資訊)