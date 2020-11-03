《期貨》期交所調整16檔期貨保證金 17:222020/11/03 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 期交所公告調整聯電期貨、友達期貨、南亞科期貨、群創期貨、華新科期貨、宏達電期貨、嘉聯益期貨、碩禾期貨、中美晶期貨、彩晶期貨、榮成期貨、聯亞期貨、同致期貨、信昌電期貨、合晶期貨、宏捷科期貨等16檔股票期貨契約；以及聯電選擇權、友達選擇權等4檔股票選擇權契約所有月份保證金適用比例，並自109年11月4日一般交易時段結束後起實施。 (時報資訊) #聯電 #榮成 #中美晶 #彩晶 #華新科 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》憂需求驟減 打壓馬來西亞棕櫚油價跌 10:002020/11/03 財經 《商情》煉鋼需求增 帶動國際鐵礦石價走高 11:082020/11/03 財經 美股出現反彈 台股早盤一度上漲逾百點 09:222020/11/03 財經 《期貨》三大期指齊揚 11月台指期開高95點 08:522020/11/03 財經 《集中市場》美大選謎底將揭曉 三大法人買超164億元 15:062020/11/03 財經 台股爆量拉尾盤 12,600點近了 04:102020/11/03 財經要聞 台股第一檔 國泰台灣5G＋ETF18日將募集 14:572020/11/03 財經 美大選投票日 逢低買盤強壓不安情緒 美期指漲近400點 18:222020/11/03 財經 《盤後解析》台股重返季線 美大選結果前波動大 14:492020/11/03 財經 永續金融 驅動綠色經濟 04:102020/11/03 證券．權證 財經熱門新聞 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 不甩白宮新主人是誰 北京鐵了心備妥陸美科技戰 - 財經 預測他勝出後 新債王再發功 美將陷入最大險境 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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