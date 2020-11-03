一名鍾姓民眾3日上午開車準備赴加里山遊玩，不料卻在行經蓬萊所前時爆胎，隨走進派出所求救，員警隨協助鍾某更換備胎，讓民眾順利脫困開車離去。

3日上午11時15分左右，一名鍾姓民眾走進蓬萊所求助表示，他來自新北市準備開車上加里山遊玩，卻在派出所前發生爆胎，因而求助警方。員警立即拿出充氣設備協助鍾某更換備胎，經確認車輛能正常行駛後離去北返，對員警主動為民服務深感謝意。

(中時 )