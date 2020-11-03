男子欲遊加里山 警所前爆胎、蓬萊警協助脫困 17:262020/11/03 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 頭份警分局蓬萊所員警協助鍾姓民眾更換破胎。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名鍾姓民眾3日上午開車準備赴加里山遊玩，不料卻在行經蓬萊所前時爆胎，隨走進派出所求救，員警隨協助鍾某更換備胎，讓民眾順利脫困開車離去。 3日上午11時15分左右，一名鍾姓民眾走進蓬萊所求助表示，他來自新北市準備開車上加里山遊玩，卻在派出所前發生爆胎，因而求助警方。員警立即拿出充氣設備協助鍾某更換備胎，經確認車輛能正常行駛後離去北返，對員警主動為民服務深感謝意。 (中時 ) #加里山 #遊玩 #蓬萊 #爆胎 #派出所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男子欲遊加里山 警所前爆胎、蓬萊警協助脫困 17:262020/11/03 社會 失智老農出門買菜籽 忘了回家的路 13:282020/11/02 社會 婦人機車故障求救無門 金山警方道路救援 15:452020/11/03 寶島 找回野人魂 淺嚐Yamaha BW’S的鐵男魅力 14:262020/11/02 機車情報-機車評測 送妻子上班自撞 機車卡大貨車尾騎士慘死 10:172020/11/03 社會 醉得太離譜 男酒駕違停被盤查竟騎警車逃 12:362020/11/03 社會 拾金不昧 草屯善心人尋獲1.1克拉鑽戒 17:372020/11/02 寶島 好萊塢靠邊站 鬼滅3天票房破億 04:102020/11/03 產業．科技 「一條人命照亮的路」同校女發文諷真相 學生喊灌爆市長信箱 09:482020/11/02 生活 酒空男違停路口遭盤查 偷騎警車逃逸撞上自己車犁田被逮 14:032020/11/03 社會 社會熱門新聞 賓士開車門害23歲女騎士遭輾斃 貴婦：公司破產沒錢賠 - 社會 前空姐郭芷嫣提告求復職 長榮律師：不可能讓她回來 - 社會 女大生魂斷異鄉 高大成震怒「3關鍵」揭惡嫌謊言 - 社會 長榮女大生遭擄殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒 - 社會 最貪立委蘇震清 心臟問題聲請戒護就醫獲准 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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