台中市沙鹿區一名男子日前凌晨穿著連帽黑色大衣，拿著手機鬼鬼祟祟在民宅外徘徊，還涉嫌打開窗戶偷窺，屋主女兒聽到聲響後，叫醒熟睡父親一同前往察看，黑衣男見狀拔腿就跑，清水警分局目前已鎖定鄰近特定男子，將通知到案說明，以釐清動機。

楊姓女網友po文表示，在自家附近半夜發現變態偷窺狂拿相機，偷拍廁所以及房間，甚至開了好幾扇的窗戶，想偷開家裡的後門，她提醒大家門窗一定要關緊，以免遭小偷或偷窺狂入侵。

沙鹿分駐所指出，該名男子1日凌晨4時許，穿著連帽黑色大衣、白色短褲及夾腳拖，在北勢東路附近民宅來回徘徊，當時正在使用電腦的屋主女兒還沒睡，聽到外面有聲響後，連忙叫起熟睡的父親起床一起外出查看，男子見狀後拔腿就跑。

女子返回屋內調監視器後，竟發現男子不僅在屋外鬼鬼祟祟，還打開自家書房窗戶進行偷窺，她嚇的截圖po網提醒附近民眾注意。由於沙鹿有兩間大學，也引起不少女學生議論及擔心。

警方表示，由於屋主女兒並未報案，經過警方主動追查後，已掌握特定身分男子，並將通知到案說明，以釐清動機。由於該男子涉嫌進入圍牆內私人空地，已觸犯《侵入住宅罪》或違反《社會秩序維護法》，警方將依相關罪嫌送辦。

(中時 )