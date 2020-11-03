迎接5G科技與人工智慧時代，亞洲大學近幾年積極投入AI教育，3日更攜手遠傳電信、趨勢科技公司，共同簽署合作備忘錄，未來將結合亞大附醫的醫療場域、遠傳電信的5G環境，以及趨勢科技5G網路安全防護機制等，善用三方優勢，積極發展5G智慧醫療與AI精準醫療技術。

亞洲大學校長蔡進發、遠傳電信執行副總曾詩淵及趨勢科技總經理洪偉淦，代表三方簽署合作備忘錄。蔡進發指出，亞洲大學人工智慧與精準醫療研究中心擁有AI人工智慧、精準醫療創新技術，結合中國醫藥大學的醫療體系，運用醫院臨床醫療數據與經驗、持續研究，展現相當成果。

曾詩淵則表示，遠傳電信以「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）及雲端技術等，協助各產業串聯5G的關鍵整合能力，持續驅動5G垂直場域創新與應用；透過這次合作，不但可落實5G智慧醫療的應用，也能提升醫療領域資安防護、通訊延遲等需求，加速醫療產業智慧化。

「資訊安全是5G網路產業中不可缺少的基礎建設！」洪偉淦強調，5G網路布局必須審慎規畫，這次合作，趨勢科技提供5G網路最全面、便捷、完善的資安防護網，藉以防禦環伺且多變的資安風險。

亞大指出，學校與遠傳、趨勢科技合作，未來將優先培育AI人才，盼打造創新技術的5G垂直場域，進一步則會規畫應用5G、AIoT物聯網科技與虛擬實境等方式，發展智慧家居、社區與遠距醫療照護。

(中時 )