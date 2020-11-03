「準備來開台囉，今天又是全新的一天！」、「安安大家，歡迎來我的實況台坐坐喔！」、「今天又開了八小時，好累，但怎麼還是沒人來看台…」、「到底要怎麼做，才能讓大家都認識我呢？」，想要成為知名實況主，在開台初期所付出的種種辛酸，Twitch都聽到了。這一次，Twitch要來助大家一臂之力！

為了廣大的實況盟友群，Twitch攜手《跑跑卡丁車RUSH+》舉辦的《2020 Twitch Rookie League盟友超新星》專屬活動，將從11月2日開始正式啟動！只要你是Twitch實況盟友的一員，參加活動不僅有機會能獲得《跑跑卡丁車RUSH+》好康虛寶、Twitch小奇黑色低調背包、Twitch白裡透紫時尚帽T、超好抱Twitch暖暖軟被等專屬限定周邊，最終冠軍如符合資格還有機會能直接飆速沖天升級為Twitch合作夥伴，享受一舉成名的拉風快感！

移植至10年經典原作，《跑跑卡丁車RUSH+》現在可以直接透過手機的簡單觸控操作，完成充滿十足動態感的漂移。經典角色藍寶、睏寶的3D建模翻新，以及道具賽、競速模式的完美保留，讓玩家們在驚艷於遊戲畫面的同時，也能回想起最初接觸《跑跑卡丁車》時的感動！在這一次的《2020 Twitch Rookie League 盟友超新星》活動中，經典賽道「城鎮高速公路」、「沙漠旋轉工地」、「森林髮夾」等作為比賽指定地圖重出江湖，更是勾勒出滿滿的遊戲回憶！

經典賽道「城鎮高速公路」及「沙漠旋轉工地」熱力回歸！(圖/Twitch 提供)

經典賽道「城鎮高速公路」及「沙漠旋轉工地」熱力回歸！(圖/Twitch 提供)

《2020 Twitch Rookie League盟友超新星》專屬活動將在11月2日（一）~11月14日（六）期間開放報名，11月22日（日）~11月28日（六）進行線上計時海選賽，並於12月6日（日）進行最終總決賽。參賽的Twitch實況盟友們只需要開啟個人實況、掛上活動字卡、加上指定實況標題【2020 Rookie League】，簡單三個步驟就能輕鬆加入這場盛會的競爭行列！覺得自己是遊戲中的飆酷車神，0-100K只要四秒鐘？內心潛藏的競速因子正在蠢蠢欲動嗎？現在就趕緊發動引擎，前往《2020 Twitch Rookie League盟友超新星》活動網址了解詳細規則並報名參賽，下一個Twitch火紅實況主就是你！

資料來源 : Twitch

(科技)