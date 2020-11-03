為加速企業數位轉型進程，以提升產業競爭力，近年經濟部加工出口區管理處（簡稱加工處）與財團法人資訊工業策進會地方創生服務處（簡稱資策會創生處），合作推動輔導區內廠商數位轉型，特於今（3）日在高雄軟體園區盛大舉行「AI應用來加值 製造升級加工區」活動，展示近年豐碩輔導成果，本活動邀請佳凌科技、明揚國際、組弘科技、葳錦興業和仲鈜科技等區內企業代表，分享推動數位轉型之經驗，此外，也邀請在地攜手推動產業發展的代表，高雄市政府經發局共襄盛舉。

今（109）年加工處數位轉型輔導團隊共促成10案次跨領域合作，預估累計合作金額約新臺幣（以下同）1,465萬元，協助製造業廠商數位轉型，導入智慧化生產模式，累計已獲得政府研發補助經費約2,400萬元、促成廠商擴大智慧化生產模式的投資金額達1億元。

加工處黃文谷處長於活動中表示，虛實化整合、物聯網、智能設備、影像辨識與AI等技術，如何實際應用在製造業協助數位轉型，是今年國內製造業普遍都在關心的話題，加工處為協助園區事業朝數位轉型升級發展，提升企業競爭力，近年亦積極輔導廠商導入智慧化的生產模式，甚至協助企業培養數位轉型的顧問人才，以建構加工區企業自主推動數位轉型的基礎根基。

黃處長進一步表示，園區廠商相當重視品質，近年多著重在如何透過AI或AOI取代人工判斷品質的好壞，以臺中加工區的指標性鏡頭廠商佳凌科技公司為例，近年在光學鏡頭的品質檢測也投注許多心力，預計設計一套演算法去自動調整及判斷鏡頭規格的數值，由AI去決定鏡頭的好壞。另外屏東加工區的明揚國際公司同樣也是運用AI自動檢測高爾夫球體是否有瑕疵，在幾年前大家都還剛在討論AI如何應用在工業上，到現在趨勢看來，AI的應用無所不在，明顯感受到企業轉型的步調已經越來越快了。

高雄市政府經發局高鎮遠副局長出席表示，台灣的加工出口區為全球首創，是奠定台灣經濟奇蹟的重要功臣，近來在加工處黃處長領導下，積極進行園區活化，提升園區整體價值，積極布局AI和人工智慧等數位科技應用，同時這也是目前市府積極的目標之一，未來將和加工處、資策會創生處等區域產官學研能量，一起攜手將亞洲新灣區打造成可鏈結國際的智慧生態系。

資策會創生處處長洪毓祥表示，未來南部會是台灣製造業的發展重點區域，呼應政府大南方政策，今年資策會創生處也很積極將資策會和資訊服務業的數位能量挹注在南部產業上，包含高階製造等，也是政府及廠商未來要積極發展的重要課題。

推動數位轉型，發展AI應用為我國重要的產業政策，根據加工處的調查資料顯示，加工區區內事業有意透過數位轉型的導入，強化生產效率轉變為智慧化生產模式，或是藉由AI及IOT等技術降低人力依賴度等，因此加工處為協助區內廠商更了解數位轉型的趨勢、實際可能推動作法，今年特別辦理案例分享系列活動，分享活動針對全球數位轉型趨勢、導入智慧化生產模式，並針對區內廠商成功案例的作法及成功關鍵因素進行剖析，本系列活動著重在智慧化生產模式和人工智慧方面的經驗交流，共吸引區內多家製造型產業及資訊廠商熱烈參與，現場交流活絡，超過80家區內事業踴躍參與，其中已有至少6家區內事業表示將開始規劃企業未來的數位轉型發展方向。

加工處轉型輔導團隊109年10月22日辦理智慧製造成果參訪活動，由加工處劉繼傳副處長偕同資策會創生處團隊、多位記者朋友，前往位於屏東加工區的指標性廠商明揚國際與河見電機公司進行參訪，觀摩「AI檢測」與「無人載具」實際應用在區內事業的現況與成果。

(工商 )