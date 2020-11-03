國銀海外獲利比重已逼近50％，卻在2020年新冠肺炎疫情後頻傳踩雷，銀行局3日邀集各銀行總經理，提醒海外授信及投資常見的八大雷區，要求銀行加強管理及掃雷，一旦不慎出問題，必須立即通報金管會，同時金管會也已加強金檢、請存保公司定期監控海外風險指標。

2019年國銀海外分行加計國際金融業務分行（OBU）獲利達1,693億元，占國銀稅前獲利的46.9％，但今年以來海外分行授信等卻頻傳損失，金管會提出近年金檢發現的國銀海外八大雷區，分為授信、投資及風險控管三方面，提醒銀行注意。

首先是國銀海外授信四大常見缺失，一是參加國際聯貸案，對借戶的產業前景蒐集資料欠完整；徵信報告對鉅額併購授信案的評估過於簡略；未確實分析營收變化以掌握授信風險。

二是辦理國際聯貸案徵信作業，未蒐集外部信評機構的信評資訊；未詳實敘明借戶申貸資金的使用狀況及營運計畫妥適性；

三財務預測發現借款人有無法償還當期應還本金或利息者，未確實評估借款人再融資能力，或徵提適度擔保品。

四海外分行未檢視授信戶受新冠肺疫情影響程度，加強對受影響程度較深或信評較差授信案的貸後管理。

其次是銀行在海外投資則常見三大缺失，一是發行人、保證人或承兌人有多家信評時，採最高信評來核給額度，導致核給限額過高。二是簽報買入債券，未完整揭露發行人信評資訊，買入後未即時更新債券信評，未分析降等原因並提出因應，或買入後信評旋即遭調降，導致持有部位超限。三未明訂不停損報告的有效期限及虧損持續擴大的因應措施；對常董會核准不停損的債券，虧損持續擴大且遭外部機關降評，未再簽報常董會核准即逕行加碼。

在風險管理方面，則是未訂定集團國家風險限額；核給大陸地區的國家風險限額，比其他同信評等級的國家要高，但未說明提高限額的具體考量依據或建置加強控管機制。

(工商 )