大陸財政部等三部委3日公告，對自2020年1月1日起至2020年12月31日申報出口，因新冠肺炎疫情不可抗力原因，自出口之日起1年內原狀復運進境的貨物，不徵收進口關稅和進口環節增值稅、消費稅，出口時已徵收出口關稅的，退還出口關稅。

(工商 )