因應企業疫情損失 陸推出口關稅優惠 17:302020/11/03 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸財政部等三部委3日公告，對自2020年1月1日起至2020年12月31日申報出口，因新冠肺炎疫情不可抗力原因，自出口之日起1年內原狀復運進境的貨物，不徵收進口關稅和進口環節增值稅、消費稅，出口時已徵收出口關稅的，退還出口關稅。 (工商 ) #出口 #徵收 #關稅 #損失 #陸推 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中時專欄：林祖嘉》美國應重返國際多邊體制 19:552020/11/03 名家 陸港觀盤－數位人民幣 不影響線上支付產業 04:102020/11/03 全球財經 疫情拉警報 資金轉進美元債市避難 04:102020/11/03 投資理財 海外曝險八大雷區 銀行局要求國銀避開 17:292020/11/03 財經 減稅降費 陸7成民企有感 04:102020/11/03 焦點新聞 手續費1元 永豐金證推雙11優惠 04:102020/11/03 證券．權證 台北國賓通過危老改建 全館打掉重練 19:312020/11/03 財經 《國際金融》經濟回暖 馬來西亞央行維持利率不變 15:402020/11/03 財經 人民幣隨拜登選情看俏 人行回擊 04:102020/11/03 產業財經 速食連鎖業首例 台灣漢堡王導入APPLE App Clips點餐系統 21:022020/11/03 財經 財經熱門新聞 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 馬雲狂言引來約談災禍 螞蟻集團A、H股上市全暫緩 - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 螞蟻集團IPO夢碎 港夜期急殺 阿里巴巴ADS崩9％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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