新冠肺炎疫情衝擊下，景氣逐漸步出年底的低谷，回歸反應基本面表現，統計顯示，投資人對前景轉樂觀，反應在存基金的取向，前三季股票型基金以科技等美股基金最受青睞，同時今年以來因應疫苗研發的不確定性、中美貿易及地緣政治等衝突效應，資金也轉向黃金基金尋求避險。

根據境外基金觀測站統計，科技重鎮的美股基金深受國人歡迎，第三季單季淨流入301億元，成為最吸金的單一國家型基金類別。富蘭克林分析，大盤走勢深受受疫情前景不明及美國總統大選在即而頻頻回檔修正，但在進入後疫情時代，科技股挾帶的數位轉型商機尚處於上升階段。建議可持續定期定額存科技基金，不缺席強勢產業，面對後續修正壓力，不妨借助公用事業、黃金基金的防禦性來加以淡化，並享有兩大產業各別擁有的股利題材、另類避險效益。

今年以來大小利空頻傳，對投資信心是一大考驗，根據富蘭克林國民e帳戶的統計，女性在定期定額投資方面，相對有毅力。進一步觀察偏好的基金類型，以基金申購總金額來看，包括有配息與防禦力的新興債基金、全球債及當紅的生技基金，是定期定額前三大主力標的。男性投資人多傾向單筆投資方式，不管是今年前三季申購金額成長速度最快或累積總金額前五名的基金，都是以單筆參與為主。

受避險需求強勁帶動，今年漲勢相對亮麗的貴金屬資產，由國民e帳戶的統計也可見，黃金基金是男女性投資人的共識，持續吸引資金流入。富蘭克林指出，黃金的特殊性，讓它擁有不同於債券或公用事業資產的避險功能，值得納入防禦的另種選項。

富蘭克林建議，面對已漲一波的科技股或美股，秉持有正確認知（Recognized）、保持理性（Rational）、期待合理報酬（Rewarded）的3R態度，一樣能有信心的持續追隨下去。對當前趨勢及個人投資屬性有所了解和認知，把握資產配置的核心策略。例如搭配相關性低的伊斯蘭債券型基金，仍能安心佈局較為波動的科技型基金。

理性面對漲多後修正的市場常態，且可趁回檔時加碼佈局。因為每個風險可望帶來相對應的報酬，適度承擔科技股較高的波動風險，就有機會期待較大的回報空間。美國大選對市場不安氣氛，第二波新冠肺炎疫情再起疑慮籠罩，完整的資產配置是當前投資致勝的主調。

(工商 )