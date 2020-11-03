台大雲林分院深入40間長日照機構篩檢1300多名長者，發現九成以上有中度到高度風險，但僅2％接受骨鬆治療中，其餘大都不自知。骨科主治醫師傅紹懷表示，雲林治療模式可提供參考，即使80多歲，治療骨鬆都還來得及。

長泰老學堂健康照顧體系總執行長林金立表示，曾有長輩早上起床刷牙嗆到，稍用力咳嗽，肋骨就斷了，檢查才知有嚴重的骨鬆，預防骨折並不是很小心照顧就不會發生，有些需要醫療協助。

傅紹懷指出，台灣2025年邁入高齡社會，速度比歐美國家快，人即使到80歲骨質仍持續流失，每3秒鐘就有一個骨鬆而骨折，骨質流失不會有顯著感覺，往往骨折才發現原來早已骨鬆，50％無法恢復到過去生活品質。

傅紹懷說，骨鬆比例比想像中高，且骨鬆導致的殘障與死亡影響更勝於大腸癌和乳癌，找出來治療是有意義的，愈早意義愈大，根據統計國人男性需要長照約6.4年、女性8.2年。

台大雲林分院在科技部支持下進行3年研究計畫，執行雲林、彰化、台中1300多名長照、日照機構的骨折風險篩檢，發現女性高風險者達八成，男性高約三成，中度風險以上都達九成。

一名中風長者被篩檢出是骨鬆骨折高風險族群，經過一年治療骨質密度提升17％。傅紹懷表示，建議長輩按照國健署每天鈣攝取量至少1000到1200毫克、維他命D每天800國際單位，一定要維持活力，每天至少要走4000步到1萬步， 也預防肌少症。

台大雲林分院深入40間長日照機構篩檢1300多名長者，發現九成以上有中度到高度風險，並介入治療。（周麗蘭攝）

台大雲林分院副院長劉宏輝表示，該院把被動在醫院等待變成主動走入社區，結合醫院、開業醫、社區長青食堂、縣府的「阿波羅計畫」今年起執行，就是希望落實活潑、快樂、健康、在地老化的目標。

(中時 )