蕭敬騰（老蕭）日前拍攝香港「Esquire」封面，受訪當天他剛參加名為《怪咖》的系列紀錄片發佈會，記者會上播出他參與試片時看幾次就哭幾次的感人影像，他解釋說：「影片裡的怪咖們都太勇敢、太讓人佩服，希望自己能從他們身上喚回孩童時期單純的勇氣，不要忘了最初的自己。」如同出道以來的蕭敬騰，以「怪咖」精神帶給大家許多正面的鼓勵與能量。

老蕭經常在社交媒體分享家中貓狗的影片，養有六隻狗、四隻貓的他笑說：「牠們都相處的很好，很開心。平常在家牠們實在太壞了，哈哈。所以有時候我看到很可憐的動物，就特別想牠們，想到牠們以前很可憐的時候。牠們全部都是領養的，以前也是很辛苦的，所以我遇到牠們就要更愛牠們。」

如果人生可以重來，最想回到哪個時刻？老蕭說：「要重來的話，我想應該要回到年輕的時候。我現在33歲，你要知道十幾歲的人就是覺得三十幾的人很老，十幾歲也覺得二十幾歲的超大，其實二十幾歲還是孩子呀。我個人覺得心態上是沒有問題的，很希望孩子趕快長大就知道我們還是一樣的。可是當他長大時其實我也更老了。如果可以回到十幾歲的話，然後我的能力是現在的能力，了不起。哈哈。」

訪問尾聲，請老蕭描述簡單而美好的一天應當如何度過？他笑回：「做我最愛做的事情，比如說起床，吃了自己最愛的早午餐，吃早午餐就代表不是一大早起來，是中午或是快一點鐘的時候起來。吃完就是逛逛街，逛完就去按摩，然後吃完晚飯再去運動，運動完又按摩。」那不就是做了兩次按摩？他大笑表示：「我愛就好。然後約朋友來家裡聊天，這就很不錯。」

蕭敬騰戴假髮拍攝封面照。（Esquire HK提供）

蕭敬騰33歲幻想重返年輕！虧家中毛小孩「太壞了」

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