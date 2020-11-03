蘋果iPhone 12 Pro以及iPhone 12在10月23日已正式上市，如果你好奇iPhone 12 Pro與iPhone 11 Pro(Max)兩代手機之間的相機對比，可以來看看以下實拍照片。

iPhone 12 Pro的主相機規格是1200萬畫素三相機的組合，分別是f/1.6廣角相機、f/2.4超廣角相機以及f/2.0望遠（長焦）鏡頭的組合。而iPhone 11 Pro Max則也是1200萬畫素三相機組合，是f/1.8廣角相機、f/2.4超廣角相機以及f/2.0望遠（長焦）鏡頭的組合。可以看見iPhone 12 Pro廣角相機光圈有所提升。攝影性能上，同樣可以支援2 倍光學變焦放大，2 倍光學變焦縮小，4 倍光學變焦範圍，最高可達 10 倍數位變焦。

拍攝功能上，iPhone 12 Pro系列獨家具備夜間模式人像功能，並且在三鏡頭都可支援深度融合（Deep fusion）功能。而廣角、超廣角鏡頭，以及原深感測鏡頭（TrueDepth相機，也就是前鏡頭）都可支援夜間模式。在iPhone 11中，Deep Fusion 在使用望遠(長焦)鏡頭的情況下，都會自動啟用。而在使用廣角鏡頭拍攝時，會在中、低光源的環境下啟用。超廣角鏡頭的不支援 Deep Fusion 這項功能。夜間模式僅支援主相機的廣角鏡頭，超廣角鏡頭不支援。

基本來說，以iPhone 12系列的攝影功能來說，Smart HDR、Deep Fusion以及夜間模式，分別依序是適用於高亮度、中低亮度以及低亮度的環境，主要功能都是用來提升相片畫質。在iPhone 12系列中，Smart HDR功能升級至第三代(Smart HDR 3)，可以透過A14 Bionic晶片加上神經網路引擎的運算，針對取景畫面中的不同位置予以強化，帶來更為均衡、自然的HDR相片。

iPhone 12 Pro(左）對比iPhone 11 Pro Max日間實拍（1）。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro(左）對比iPhone 11 Pro Max日間實拍（2）。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro(左）對比iPhone 11 Pro Max日間實拍（3）。（黃慧雯攝）

iPhone 11 Pro Max廣角與超廣角相機日間實拍對比（1）。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro廣角與超廣角相機日間實拍對比（2）。（黃慧雯攝）

iPhone 11 Pro Max廣角與超廣角相機日間實拍對比（2）。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro廣角與超廣角相機日間實拍對比（2）。（黃慧雯攝）

iPhone 11 Pro Max廣角與超廣角相機夜間實拍對比（1）。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro廣角與超廣角相機夜間實拍對比（1）。（黃慧雯攝）

iPhone 11 Pro Max廣角與超廣角相機夜間實拍對比（2）。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro廣角與超廣角相機夜間實拍對比（2）。（黃慧雯攝）

iPhone 11 Pro Max廣角與超廣角相機夜間實拍對比（3）。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro廣角與超廣角相機夜間實拍對比（3）。（黃慧雯攝）

透過對比照可以發現，超廣角相機邊緣變形修正部分，iPhone 12 Pro對比iPhone 11 Pro Max改善的程度並不是很明顯，另外iPhone 12 Pro似乎在拍照的白平衡不是很穩定。在夜間使用iPhone 12 Pro超廣角相機，則確實可以啟用夜間模式，得到更清晰明亮的照片，不僅如此，夜間遠景物體也可以看見拍得更為清晰。並且實際實用上，部分iPhone 11 Pro Max主相機會啟用夜拍模式的場景，iPhone 12 Pro不一定會會自動啟用，在主相機的感光能力上，似乎也略有提升（雖然鏡頭光圈沒有變化）。

(科技)