蘋果iPhone 12 Pro以及iPhone 12在10月23日已正式上市，如果你好奇iPhone 12 Pro與iPhone 11 Pro(Max)兩代手機之間的相機對比，可以來看看以下實拍照片。
iPhone 12 Pro的主相機規格是1200萬畫素三相機的組合，分別是f/1.6廣角相機、f/2.4超廣角相機以及f/2.0望遠（長焦）鏡頭的組合。而iPhone 11 Pro Max則也是1200萬畫素三相機組合，是f/1.8廣角相機、f/2.4超廣角相機以及f/2.0望遠（長焦）鏡頭的組合。可以看見iPhone 12 Pro廣角相機光圈有所提升。攝影性能上，同樣可以支援2 倍光學變焦放大，2 倍光學變焦縮小，4 倍光學變焦範圍，最高可達 10 倍數位變焦。
拍攝功能上，iPhone 12 Pro系列獨家具備夜間模式人像功能，並且在三鏡頭都可支援深度融合（Deep fusion）功能。而廣角、超廣角鏡頭，以及原深感測鏡頭（TrueDepth相機，也就是前鏡頭）都可支援夜間模式。在iPhone 11中，Deep Fusion 在使用望遠(長焦)鏡頭的情況下，都會自動啟用。而在使用廣角鏡頭拍攝時，會在中、低光源的環境下啟用。超廣角鏡頭的不支援 Deep Fusion 這項功能。夜間模式僅支援主相機的廣角鏡頭，超廣角鏡頭不支援。
基本來說，以iPhone 12系列的攝影功能來說，Smart HDR、Deep Fusion以及夜間模式，分別依序是適用於高亮度、中低亮度以及低亮度的環境，主要功能都是用來提升相片畫質。在iPhone 12系列中，Smart HDR功能升級至第三代(Smart HDR 3)，可以透過A14 Bionic晶片加上神經網路引擎的運算，針對取景畫面中的不同位置予以強化，帶來更為均衡、自然的HDR相片。
透過對比照可以發現，超廣角相機邊緣變形修正部分，iPhone 12 Pro對比iPhone 11 Pro Max改善的程度並不是很明顯，另外iPhone 12 Pro似乎在拍照的白平衡不是很穩定。在夜間使用iPhone 12 Pro超廣角相機，則確實可以啟用夜間模式，得到更清晰明亮的照片，不僅如此，夜間遠景物體也可以看見拍得更為清晰。並且實際實用上，部分iPhone 11 Pro Max主相機會啟用夜拍模式的場景，iPhone 12 Pro不一定會會自動啟用，在主相機的感光能力上，似乎也略有提升（雖然鏡頭光圈沒有變化）。
(科技)
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