有會展界奧斯卡之稱的「國際會議協會（ICCA）」第59屆全球年會，睽違28年再度來台舉辦，3日舉行閉幕儀式，高雄市長陳其邁透過視訊會議，跨海簽署「高雄議定書」，提供後疫情時期全球會展發展趨勢指南，可望成為全球會展產業重要轉捩點。

為期3天ICCA全球年會，今天傍晚在高雄展覽館舉辦最後一天議程。高市經發局指出，這次寫下史上參與人數最多、直播時數最高等多項新紀錄，讓高雄揚名國際，為台灣在全球會產業留下重要里程碑。

今由ICCA主席James Rees透過全席投影發表議定書內容，他指出，「高雄議定書」共花費6周，透過問卷調查廣泛蒐集90個國家、270位專家及客戶意見擬定，最終在高雄年會上達成的共識及講師等，也寫下年會史上新高，雖然年會結束，但高雄這個偉大的城市將在國際上永久留名。

經濟部政次陳正祺提到，感謝高市府與協力單位聯手經濟部，不畏疫情一起努力讓ICCA年會圓滿落幕。未來經濟部也將持續支持高雄，積極爭取更多國際活動來高雄舉辦，讓世界看見台灣會展實力與港都山海河港之美。

國際仍面臨疫情考驗，高市經發局長廖泰翔指出，台灣疫情控制得宜，可舉辦大型國際年會，並規畫出各種別出心裁的線上、線下活動，如用連線方式，讓參與者同時在不同國家創作歌曲同歡，透過科技來輔助會展產業，以創意解決各種衝擊，讓世界看見高雄年輕、開放、多元及創新的文化精神。

ICCA全球年會3日閉幕，高雄市長陳其邁（右）透過視訊跨海簽署高雄議定書。（柯宗緯攝）

(中時 )