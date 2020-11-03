高齡化時代來臨，除了外表可靠整形、美容永保青春外，身體若有疾病或不便，就需要專業機構照護。高雄市「高齡整合長期照護中心」將開幕，成為全國首座公立長期照護中心，近來正進行設施正壓力測試，副市長林欽榮前往視察，期待成為全人醫療典範。

高市統計，截至今年8月底，人口總計276萬9434人，65歲以上人口數為45萬2847人，老人人口數比率16.35％，不僅較全國15.62％高出0.63％，更列居全國第2名。

高市府有鑑於市民對醫療、健康促進、長期照護、在地老化等需求日趨增加，2015年起規畫在衛生局舊址興建「高齡整合長期照護中心」，整合市府所屬中西醫療資源，包含中醫醫院、民生醫院兒虐重症專屬病房及特殊疾病個案照護機構、凱旋醫院精神護理之家與康復之家、同時進駐衛生局社區心衛中心及長期照顧中心。

林欽榮指出，衛生局也緊鄰其旁，使整個健康醫療園區形成網絡狀，更完整快速應變及發揮照護及行政效率，再配合未來環狀輕軌設站於園區旁，可提升交通便捷性。

他表示，市府透過「健康、醫療、長照一條龍服務」及「社區自我賦能」形塑在地化照護網絡，以人為本、從心出發去。目前相關單位已陸續進駐長照大樓，近期將正式啟用營運，市長陳其邁也將於近期擇日主持啟用典禮。

(中時 )