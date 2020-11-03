纏花是以縫線纏繞鐵絲、紙片，製作過程非常耗時，雲林縣虎尾工藝家林佩瑩表示，透過手工藝可以讓自己的心慢慢靜下來。（周書聖攝）

雲林縣虎尾工藝家林佩瑩10幾年前開始接觸纏花工藝，歷經磨練，近日獲得「台灣工藝之家」認證。（周書聖攝）

雲林縣虎尾工藝家林佩瑩的工作室內多達兩百多卷縫線，作品款式多樣，工作室也開放民眾預約參觀。（周書聖攝）

「纏花」源自早期婦女頭上佩戴的春仔花，曾有一段時間沒落被人遺忘，險些讓這項工藝失傳。雲林縣虎尾工藝家林佩瑩秉持環保、傳承初衷，於社區推廣傳統纏花工藝。歷經15年磨練，近日獲得「台灣工藝之家」認證殊榮，林佩瑩笑說並非一開始就這麼順利。

早期春仔花多用於婚嫁節慶，婦女利用縫線纏繞鐵絲、紙片，製作成飾品佩戴在身上。10幾年前林佩瑩因緣際會接觸到纏花，覺得很漂亮想要學習製作，自己購買材料摸索，卻遭到旁人揶揄「買個現成飾品戴就好了，笑死人是沒錢嗎」，林佩瑩當時心想，做成後要把纏花丟在那個人頭上。

因為旁人的質疑，讓林佩瑩更加堅定要將纏花工藝推廣下去，她南來北往拜師求藝，學習各種工法。技巧漸漸爐火純青，林佩瑩受邀到社區大學教課推廣，一教就是8年，也受邀到處展覽。

林佩瑩每年都會教學生製作供神花，無償送給各大廟宇，廟方會再以擲筊方式送給有緣信徒，林佩瑩表示，曾經有信徒擅自將供神花的葉片剪下帶走，剛開始覺得很生氣，但如果葉片也能帶給信徒幸福、安定的感覺，那就不計較了。

林佩瑩從一名幼教老師斜槓去打工、開雞排店，最後以纏花工藝獲得國家級的工藝之家認證。先生倪宗奇從來沒反對過，總是在一旁默默協助，倪宗奇開玩笑說，不要把他的退休金花光就好。因為有先生的幸福加持，才造就林佩瑩的纏花世界。

(中時 )