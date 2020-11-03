後疫情宅經濟自煮熱潮持續，快速方便料理的智能小家電相對熱度升溫，值周年慶更創造1-2成銷售成長；美國百年餐具品牌康寧餐具，首度從不插電餐具產品跨界插電小家電，在台引進加拿大國民家電神器Instant Pot音速鍋，首波將於COSTCO獨家販售。

暱稱「IP鍋」的智能萬用鍋，連續三年在Amazon亞馬遜會員日Prime Day蟬聯銷售量第一名，從北美席捲亞洲日、韓銷售均亮眼，更創造出19個小時熱銷30萬個紀錄。今年初登入亞洲市場，不只在日本亞馬遜Prime Day30小時內狂銷4000台，台灣首先引進DOU SV機型，價格只要市面上萬用鍋的三分之一價，而蔚為話題。

根據百貨業者指出，今年疫情延燒全球，但去年起就有氣炸鍋大賣，今年則是萬用鍋。而加拿大IP鍋則是疫情下聲名大噪，光FB臉書就有超過千萬粉絲、200多個全球性的社團熱議討論，首賣通路在好市多，強打市面少見舒肥、優格9合一功能，內建12種料理行程，訴求減少70％烹調時間，蒸、煮、炒、煎皆可，並確保大多數的料理都能在20分鐘內完成。

(工商 )