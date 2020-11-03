新冠肺炎疫情重創零售業，阿瘦(8443)亦順勢啟動轉型，不僅在門市推出「動態足壓測量」提供消費者客製化專業服務，亦將數據延伸至醫療保健領域，阿瘦總經理郭欣怡表示，今年整個業界被新冠肺炎疫情影響笑不出來，公司將通路經營效益擺在專注經營第一位，目前各店體質及會員購買客單價已見提升，未來營運將朝醫療前進，希望能交出令投資人滿意的成績。

阿瘦今天下午舉行線上法說會，新冠肺炎疫情重創零售業，阿瘦今年前9月營收亦受到不小的影響，今年上半年稅後虧損為9694萬元，每股淨損為1.45元，累計前9月合併營收為9.66億元，年減15.27%。

儘管營運成績未盡理想，阿瘦近幾年推動企業數位轉型，一方面強化倉儲、配銷物流管理，輔導供應商智能生產及在地化生產，減少供貨等待期，另一方面亦專注會員經營，將會員導入行動會員，提供顧客多元化服務，目前會員總人數達165萬人，其中足測用戶達20萬人，會員客製化服務亦帶動購買客單價提升，為公司營運注入新動能。

郭欣怡表示，身為「足健康專家」，為促進顧客得到更完整的服務，阿瘦自2018年4月起，於門市全面導入「動態足壓量測系統」，迄今已累積超過20萬筆的足測數據資料庫；除了幫助顧客科學化測量出自己的真實步態，依據個人分析結果找到最適合自己的健康鞋具及客製化的鞋墊之外，並可透過雲端追蹤個人健康狀態，推動個人化健康管理，進而提供健康風險預測及預防保養對策給消費者；透過創新服務，也成功帶動客單價成長，2019年到2020年有足測顧客較未足測者之客單平均約成長5%。

除透過「動態足壓量測系統」提供消費者客製化服務，阿瘦亦積極與產官學研醫各界串連合作，跨足生活用品及醫療保健市場，以多角化經營邁進，看準疫情後消費者運動保健需求，阿瘦皮鞋在今年初逆勢操作，與「動晰物理治療所」技術合作，於新店區阿瘦皮鞋北新店合作成立首間「A.S.O 阿瘦X動晰 體態平衡中心」，上月更將服務概念拓展至台中，與台灣輔康SMARC共同合作，於阿瘦皮鞋台中大墩店打造「A.S.O阿瘦 X輔康 逆齡活力運動中心」，導入智能健康管理概念，搭配醫療級的專業運動設備，為繼新店後的第二間結合運動與保健服務概念的據點，呈現新型態的複合經營模式。

為提升通路經營運效益，阿瘦將部分較小型的店面整併，並將部分店面轉為複合型經營模式，截至10月31日止，阿瘦店家由上半年的150家降為126家。

郭欣怡表示，疫情讓國人更加重視健康議題，也帶動智慧醫療與個人化健康管理的關注快速升溫，透過新型態的複合經營模式，結合運動與保健，提供顧客一站式的解決方案，未來將持續延伸阿瘦「足健康專家」的品牌健康形象，並期許明年能將服務推展至六都市場，以全人、科技、預防為宗旨，將保健服務帶入社區生活。

展望下半年，阿瘦指出，掌握大環境即時性的需求仍是關鍵，除了寒冬保暖、歲末年終送禮、振興三被券等消費議題的加持，接下來也將推出年菜預購及一系列的消費回饋，期望能帶動業績成長。

(時報資訊)