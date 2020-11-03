受新冠肺炎疫情及邊境管制衝擊，自6月起暫停客房營運、並大幅資遣員工的台北文華東方酒店，今（3）日在官方粉絲專頁宣布，將於12月1日重新開放客房服務，後續將公布更多住房優惠訊息。據實測顯示，台北文華東方酒店已重新開放接受網路訂房。

台北文華東方酒店前身為中泰賓館，由第三代林命群設立開泰豐國際，與香港文華東方酒店集團合作，自2005年起歷時9年、耗資250億元打造，於2014年5月18日開幕迎賓。飯店基地逾4200坪，設有256間客房及47間套房。

台北文華東方酒店共有863名員工，其中飯店部門約500多名員工。隨著年初疫情爆發致使邊境管制，雖然國旅市場5月起隨著疫情趨緩而逐步復甦，台北文華東方酒店5月底突然暫停接受官網訂房，並規畫資遣212名員工。

台北文華東方酒店隨後證實，由於酒店以國際高端旅遊為主，鑑於國際旅客跨境旅遊短時間內無法回復，自6月起暫時不對外開放住房服務，但部份餐廳、酒吧、會議及婚宴服務、芳療中心仍照常營業，並不得不資遣部分員工。

對於12月重新開放客房服務，台北文華東方酒店表示，維護賓客、員工健康和安全一直是最重視要務，將持續實施至高標準的健康和安全準則，確保賓客都能享有寧靜、安全及舒適的住宿環境，熱切期待能再度歡迎賓客蒞臨台北文華東方酒店。

不過，由於6月初已資遣大多數房務、客房業務及大廳接待人員，台北文華東方酒店此次重啟客房服務，鎖定的客群及促銷方案，以及是否全面重啟、或僅重啟部分客房業務，均有待酒店進一步公布相關訊息。

(時報資訊)