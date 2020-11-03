歐洲主要股市延續周一的漲勢，投資人拋開新冠疫情憂慮，注意力轉向周二的美國總統大選。

在上周五因大封鎖消息而觸及近五個月低點後，周二泛歐Stoxx 600指數開盤接續上漲4.06點或+1.17%，為351.92點。德國DAX指數、法國CAC指數與倫敦FTSE指數早盤皆漲逾1.5%。

成長敏感的周期性部門上漲，例如石油和天然氣股、採擴股、銀行股，與周一類似出現領漲，皆漲逾1.5%。

美國總統大選前，共和黨候選人川普在全國民調略輸民主黨的拜登，但川普在數個搖擺州與拜登民調接近，有機會奪取勝選所需的選舉人票數。

CMC市場分析師Hewson指出，市場正在押注拜登勝選，以及一個清晰的勝選結果，他們希望一個清楚和無爭議的結果。

市場認為，拜登的勝選將有利於歐洲以及歐洲股市，因預期有較大的刺激方案出現，以及美歐關係改善，有助雙方貿易。

法國巴黎銀行(BNP)一度大漲4.6%。貨幣和商品交易的大增，帶動該銀行第三季報出優於預期的獲利。

(時報資訊)