美國總統大選投票日周二(3日)舉行，雖民主共和兩黨對華政策預料都將採取相同方向，但拜登、川普如何施行，從川普上任後所發動的陸美貿易戰來看，市場預期拜登的政策將更為緩和。不過，從中共十九屆五中全會29日閉幕後，所公布的十四五規劃來看，北京當局深入布局，應對美方制肘大陸科技產業發展的困境。

陸美貿易戰發展以來，中興通訊、福建晉華紛紛被列入制裁名單，華為首席財務長孟晚舟更在2018年12月遭到加拿大警方逮捕，美國政府就此加緊打擊華為等大陸科技企業，並呼籲盟國禁止華為參與當地5G基建。

今年5月，美國商務部正式宣布，所有企業出貨含有半導體產品與服務給華為，都要經過美方同意才能放行，華為正式「斷芯」。至於大陸晶圓代工龍頭中芯國際，則是在9月底證實，遭美列入出口管制，所有半導體生產設備要出貨給中芯國際，也須經美方同意。不只是這些陸企，大陸監視器巨頭海康威視、大陸資安巨頭奇虎360等科技公司也遭限制。

北京當局所推動的「中國製造2025」，截至先前統計，大陸半導體自給率僅30%，要達到5年後70%的目標相當困難。不過，從十四五規劃來看，對2035年遠景明言，提升大陸科技實力為重要目標，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列。大陸工信部上周也表明，將積極發展5G、半導體、生物醫藥等領域。

據香港經濟日報導，陸美關係就算在大選後回不到從前，拜登與川普主要的差別還是顯而易見。拜登政策專注美國對大陸的競爭力，川普則是想直接打敗大陸。若是川普連任，陸美之間科技鐵幕降下，但若是拜登入主白宮，陸美科技產業不太可能斷鏈，但無論如何，北京當局對美大選後已經布局，對於發展科技產業實力不隨美國政策改變而調整。

(中時新聞網)