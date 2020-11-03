檢警偵辦藝人澎恰恰強押討債案，今拘提「通化街幫」幫主朱秀琮、亞太三溫暖負責人楊振豐等7人到案；據悉，承辦檢察官李頲翰曾指示刑事局蒐集亞太三溫暖平面圖，並親自以顧客身分圍浴巾泡三溫暖暗中搜證，確認三溫暖地形「易進難出」，確實會造成壓迫感，檢警先昨天搜索三溫暖的辦公室，今展開拘提行動。

檢警調查，楊振豐等人承認在外放款，金額總計逾3億元，除澎恰恰外，連遠航前董事長張綱維也向楊借款，並曾赴三溫暖與楊協商債務，由於張無力償還，甚至還讓楊男投資遠航，金額約達1.5億多元；檢方日前已先提訊在押的張綱維調查借款過程。

據了解，承辦檢察官李頲翰日前趁假日休假期間，先向主任檢察官報備後，即與協調辦案的警方配合，親自到亞太三溫暖勘查。

李頲翰暗中勘查前，已先取得刑事局提供的三溫暖現場平面圖，親自以顧客到三溫暖消費，發現三溫暖的入出口設計於同一處，且設有2道管制門，若被人強押至此處討債，確實不易脫身。

(中時 )