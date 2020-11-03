整形名醫曹賜斌出版新書「整形4.0」。（柯宗緯攝）

前台灣美容外科醫學會理事長、整形名醫曹賜斌從醫30多年以寶貴專業醫學經驗，出版劃時代整形新書「整形4.0」。他提到，男人整形主「求職涯長青」，最近例證之一就是美國民主黨總統候選人拜登，日前遭媒體披露他的耳前耳後有白疤，洩露出他選前去拉皮回春的秘密。還有前總統馬英九，也於今年8月施行上下眼皮整形手術。

他提到，兩位明星級政治人物均為求職場長青，雖都已經7旬高齡，仍不惜動刀讓自己看起來更年輕、好看。因為端莊、俊秀、活力的臉龐，較為上相、福相，且較具親和力及吸睛性，是勝選的有效利器。

曹賜斌建議，拜登應於選前半年完全整治完畢，包括術後殘留的白疤才不致露餡洩密，遭致對手揶揄。此白疤可施予他三年多前研創公告於世的「白疤顏色再生術」，即可讓白疤化為無形。

新書「整形4.0」有別以往刻板的整形工具書籍，而是以生活化及活潑的語詞呈現，書中文章讓世人了解，2020年新世紀，整形不再只是修整外貌身形而已，歷經人們起初單純的愛美心態，進而整治人們的內心，最後提升到扶助人群、社會、國家，顛覆人們對整形傳統的刻板印象，是本書想要闡述的主軸精神。

該書內容精彩詳述從重建、美容、整心，進化到現今公益扶助的演化過程，將於11月8日下午3時，在誠品書店高雄大遠百17樓舉辦新書發表會，當日誠品有75折優惠。

曹賜斌不僅在醫界有優異表現，並兼具人文精神，出書不斷，從2007年的「美麗金三角」、2014年的「整形整心」、2017年的「大白袍與小白領」，到2020年出版的「整形4.0」第四本新書，每一本都記錄他人生每個階段的印記，也使大家能共同經歷著台灣醫界美容整形歷史的變遷，讀起來暢快不已。

交友滿天下的曹醫師，新書中替其推薦寫序者陣容龐大，包含產業界、學術界、公部門等學者專家，有衛生福利部常務次長石崇良醫師等共16人，他們分別從不同角度來看曹醫師對醫界的貢獻，每一篇都讓讀者更深入了解他對醫術的堅持，以及對學術研究的嚴謹態度、熱心公益行為暖心的奉獻，讓讀者深入了解你所不知的曹醫師。

本書亦擺脫一般醫界人士出版書籍的刻板模式，而是以有趣的化名案例，經過化龍點睛，成為書中主角，從「整形故事」、「整形世說新語」、「整形軼事」三大章節，讓讀者身歷其鏡，宛如書中主角般，切身了解他們整形背後的故事，每一道白疤都有一個不堪回首的過去，及對抹除心痕後的未來盼望。

他們都期盼藉由曹醫師的聖心妙手，給予求治者人生新的生命與春天，每個故事都有它的血淚史，令人感同身受，也對整形醫師的看法徹底改變，他們成為人們重生的希望，肩膀上所扛的責任令人由衷尊敬。

不僅如此，背負社會使命的曹賜斌醫師，為提昇整形醫師的社會責任，擔任上屆台灣美容外科醫學會理事長的兩年期間，替醫界向政府建言，拓展醫療外交，協助政府推動醫療觀光等。每場光榮的戰役，亦在新書「近代台灣美容整形醫界進化史」與「醫療觀光」兩個章節中詳實呈現。

曹賜斌對於本書的註解，道出現今人們對整形的新印象。他強調，整形已由過去的奢侈品演變為現今社會的生活必需品。男人整形是為求職涯長青，女人整形是為求婚姻愛情，小孩整形是為求去除先天異常外貌，以化除就學心理障礙，老人整形是為求抓住青春尾巴，以樂活人生黃金歲月。

曹醫師強調，整形已成男女老少皆需的全民運動，愈現代化則愈方興未艾，這本書可說是現代人進階未來、贏向未來的時代必備新書。

(中時 )