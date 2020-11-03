苗栗縣通霄鎮台1線通往通灣里18鄰的地下道，因路幅狹窄僅約3米，加上斜坡及彎道設計，使得來往車輛不僅無法會車還有視線死角，附近居民期盼地下道拓寬，工程經費已到位，卻因周邊土地徵收問題，加上上有鐵路經過，工程難度頗高，迄今已流標3次，回家之路依舊險象環生。

通灣里地下道由地方仕紳及鎮公所合資建於1978年，可連結台1線至鐵道西側的住宅區，但因路幅狹窄，1次僅供1輛自小客車經過，加上從台1線轉彎進地下道為斜坡設計，過地下道後道路又彎曲，容易產生視線死角，雙向車輛均無法及時看見對方，只能鳴喇叭示警，避免卡在地下道動彈不得，民怨「過地下道總是心驚驚」。

苗栗縣通霄鎮台1線通往通灣里18鄰的地下道，因路幅狹窄加上視線死角，用路人過地下道總是心驚膽跳。（巫靜婷攝）

地方居民期盼地下道拓寬，改善路幅狹窄及視線不良的問題，經立委、縣府爭取，終獲營建署補助，總工程4000萬元經費到位，卻因工區涉及零碎私有地，地主多達11名，協調土地徵收耗費不少時日，公所建設課指出，目前僅剩1名地主不同意施工，會持續協調。

通霄鎮長陳漢志指出，通灣里地下道預計拓寬至8米，除了私有地徵收需克服，此工程因地下道上方有鐵路通過，工程難度高，截至10月底已流標3次。建設課表示，該工區地下水位高，施工容易挖到地下水，且同期前瞻計畫補助的道路工程很多，廠商通常會挑比較容易的先做，標案需檢討再招標。

(中時 )