長治鄉公所結合客家創意踩街、手作及盤花藝術，展開為期一周的火燒庄系列活動。（林和生攝）

馬關條約後台灣割給日本，隔年日軍接收之際，全台爆發抗日事件，其中南部六堆客家族群浴血奮戰，為紀念義勇軍英勇事蹟，長治鄉公所8日起將舉辦為期一周的火燒庄忠義文化祭，讓更多民眾瞭解這一頁悲壯史詩。

長治鄉長古佳川指出，1895年乙未抗日是台灣史上幾乎全民參與的戰役，其中由大總理邱鳳揚領導組成的客家六堆義勇軍，一路退守至火燒庄、也是現今的長治鄉長興村做最後決戰，最終雖因戰力懸殊，全村被日軍砲彈轟炸陷入火海，但也見證客家人抵抗外侮不屈不撓的硬頸精神。

古佳川說，為緬懷火燒庄戰役先賢英烈保家衛台事蹟，特以火燒庄戰役日期、即每年農曆11月11日，訂定「屏東縣長治鄉火燒庄保家衛台紀念日自治條例」，讓這屬於長治鄉在地事蹟，不僅在鄉內流傳，也能廣為人知。

今年火燒庄系列活動，包括忠勇公邱鳳揚大總理遶境祈福、客家挑擔創意踩街、客家藍染、斗笠創意剪貼及盤花等傳統文化體驗；更邀請在地劇團演出「煌煌火燒庄」戲碼，期許透過戲劇演出，讓更多人知道這場頗具歷史意義的戰役。

邱鳳揚後代子孫欣慰地說，公部門透過紀念日形式讓鄉親見證屬於長治人的榮耀，為這「前堆」歷史事蹟感到驕傲，最重要的是讓發生於100多年前先賢壯烈犧牲的英勇事蹟，能夠永遠流傳。

(中時 )