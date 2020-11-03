洪姓女子20年前年僅11歲，媽媽過世後，爸爸竟不告而別拋下她與哥哥、姊姊3名未成年孩子，還把洪女的撲滿也拿走；20年後洪女努力考到律師資格，對不負責任的爸爸提告，檢方依成年人故意對兒童、少年犯違背法令遺棄罪嫌起訴。然新北地院認為罪證不足，判洪父無罪。可上訴。

根據判決書，洪女指控，母親早逝，爸爸卻不務正業，當時17歲的大姊只能半工半讀，賺錢養活全家，甚至還要拿給爸爸花。2000年間，洪父無預警離開租屋處，還搬走所有值錢的東西，連當時才11歲洪女的撲滿也拿走，只留下一個空無一物的舊冰箱。之後陸續有人上門討債，3姊弟只能北上向住在新北市的外婆求救。

當時外婆已高齡78歲，又有心臟問題，全靠阿姨做家庭代工養活3姊弟、照顧外婆。20年後，31歲的洪女當上律師，並決定向生父提告。檢方調查後依成年人故意對兒童、少年犯違背法令遺棄罪嫌起訴。

不過新北地院審理認為，洪父雖然離家沒有盡到照顧義務，但洪父的媽媽（洪女阿嬤）也有主動與洪女的阿姨聯絡，提供相關資料協助洪女轉學，且洪父也有偶爾給洪女零用錢，顯然並無故意遺棄，對此，法官證據不足以證明拋棄，審結判洪父無罪。可上訴。

(中時新聞網)