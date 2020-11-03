有別於歐美疫情再起，經濟復甦恐蒙塵，大陸不僅經濟基本面持續擴張，股市亦充斥不少正向題材，包含雙11倒數計時、螞蟻金服上市等等喜上加喜，中信投信3日建議，想追逐市場科技股熱潮的投資人，不妨將科技含金量高的陸股ETF列為優先考量。

據統計，2020年以來至10月底，中美為全球主要經濟體中，表現最亮眼的兩個市場，其中，指數科技成分越高的，表現越好。美股表現以那斯達克指數相對亮眼，報酬率高達21.6％，中國不少指數也都繳出2成以上報酬率，其中，又以MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數由於新經濟佔比高，表現更加出色。

中信中國50（00752）經理人葉松炫分析，根據大陸統計局數字，大陸10月製造業採購經理人指數仍維持榮枯線以上，但較上月小幅回落至51.4。產出面雖可觀察到部分下行壓力，但PMI產品庫存指數大幅下滑，且下滑幅度超過產出指數的減幅；也就是說，消費端需求仍相當旺盛，才能在產出無明顯放緩的情況下，出現大量去化庫存的現象。

葉松炫認為，庫存去化力道轉強，部分原因可能來自今年雙11推升促銷力道。一方面，光棍節變雙棍節，從11月1日至3日，為第一波促銷，雙11當天為第二波。11月1日當天凌晨開場就刷新三個紀錄：1分鐘內成交額破億、5分鐘有客人收到貨、111分鐘有100個品牌成交額破億。同時，阿里巴巴旗下的海外跨境平台首次參與，開放更多國家同歡雙棍節，預期這次雙11交易額可望再創新高。

葉松炫強調，全球最大獨角獸之一螞蟻金服的上市，不僅各國法人爭相認購，散戶申購金額逼近3兆美元，相當於英國國內生產總值，毫無懸念刷新全球IPO最高紀錄。市場原先對螞蟻金服的估值約為2,000億美元，但從近期熱度推算，估值很可能突破4,000億美元，遠比原先預估值高。既然螞蟻金服一股難求，擁有螞蟻金服3成股權的母公司阿里巴巴，其股價後市頗具想像空間。

不同於多數陸股指數其成分股以金融、傳產為重，囊括阿里巴巴、京東、拚多多等重量級電商的MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數，電商就佔指數權重超過四分之一，阿里巴巴佔權重比例逾二成。中信投信建議，無論是看好雙11投資契機，或螞蟻金服上市熱潮的投資人，不妨多加留意追蹤MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數的陸股ETF。

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