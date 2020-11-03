桃園市目前水情燈號已轉為黃燈，並實施夜間減壓供水措施，盼民眾能一起節水節源，度過缺水危機。（姜霏攝）

水情吃緊，今年降雨量創歷史新低紀錄，為因應此狀況桃園市府分別設置7座水資源回收中心，增加每日可以提供的水量，為確保未來產業需水時可順利取用回收水，3日特別舉辦回收水取用演練，同時加強宣導節水觀念。

桃園市長鄭文燦提到，今年還沒有颱風侵台，降雨量創歷史新低，石門水庫蓄水量也低於50％，面臨缺水危機，中央決定桃竹苗農地停灌，目前桃園水情燈號也已轉為黃燈，實施夜間減壓供水措施，盼民眾共同節水省水。

鄭文燦說，桃園市目前已完成7座水資源回收中心，包括桃園北區、大溪、龜山、復興、三民、石門及楊梅水資源回收中心，桃園北區水資源回收中心每天可供5萬噸回收水、龜山2萬噸，大溪及石門分別為3750噸及3000噸，新設的楊梅水資源回收中心每日也能提供3000噸水量，另外，水資中心也與市府合作，如掃街車、工地抑制揚塵、澆灌需求，都可從水資回收中心取水以節省用水量。

桃園市水務局長劉振宇表示，回收再利用的放流水可用在廁所沖水、公共環境清潔用水、綠地景觀澆灌維護、大型交通車輛清洗及道路灑水抑制揚塵等，同時也呼籲民眾節約用水，減少自來水的使用量，讓水庫原水留在庫區，儲備足夠的水資源，以因應氣候變遷造成的水資源困境。

鄭文燦親至蘆竹視察時，有民眾親口訴說臭味瀰漫之苦，表示每天晚上十點多及清晨五點多時都會聞到陣陣臭味，向局處反應多次但仍沒有回應，鄭文燦當場要求業者改進此狀況，並承諾會解決臭味問題。

(中時 )