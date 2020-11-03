廷廷媽媽因為吸毒入監，幼小的他直到念幼稚園大班，才被發現他連顏色都認不出來，也不會拼音，無奈當時已錯過學習障礙的黃金治療期，照顧他的阿公阿嬤靠著政府補助和做手工過日子，甚至還需要寄錢給在監獄的廷廷媽媽，兩個老人家最大的期待其實只有孫子好好長大，不要再成為社會的負擔了。

所幸廷廷加入台南市私立母佑會社會福利慈善基金會課輔班後，協會一步步陪著廷廷打基礎，耐心的鼓勵與教導，廷廷已經慢慢能閱讀、理解文字，也展現出他的數學能力，改善過去看不懂題目無法作答的情況，成績也逐漸從個位數進步到幾十分。

據聯合勸募統計課輔班每年平均約需投入1144個小時，才能陪伴孩子穩定學習與成長，台南市私立母佑會社會福利慈善基金會社工侯詩媛就提到，課輔班其實最重要的是建立與家長的信任關係，才能真正了解這個家庭的困境所在，進而提供支持。

聯合勸募愛心定存活動正式起跑，今年用「不斷愛，愛不斷」呼籲大眾在面對疫情的考驗下，也不忘做弱勢朋友堅強的後盾，透過愛心定存每月定期定額持續的投入，不讓受助者的未來，沒有了後來，與百萬受助者的幸福約定，不因疫情而間斷。捐款可洽聯合勸募官網。

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(中時 )