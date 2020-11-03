【政新鮮】「蘇揆認了」治安會報1年沒開 李明賢轟：東拉西扯瀆職

馬籍女大生遇害掀起治安檢討聲浪，台北市議員李明賢接受《中時新聞網》訪問，怒轟最該負責的是蘇貞昌，行政院治安會報逾一年沒開，根本就是瀆職，自己不出來道歉，還牽拖給防疫，呼籲監察院要介入調查，行政首長瀆職，國會也要負起相關的監督責任。

李明賢感嘆，「用人命換幾盞路燈亮」這件事實在令人沉痛，因同校學生曾為類似事件向員警求助，如果能有積極作為或許就可以避免憾事發生，並指出警方沒有按照報案規定開立三聯單一定要檢討，調查有沒有吃案的嫌疑，不過現在卻是看到台南市政府警察局用大風吹的方式在輪調懲戒，覺得這樣的作法是無法平息外界民怨的。

李明賢也提到，自己服務處附近有一些小學，之前校長跟家長會長也和他反映，放學的時候有被類似色狼、跟蹤狂跟回家，偷走小朋友的用具、雨衣、雨鞋，後來他也為此召開協調會，要求警方加強巡邏，甚至上下學時間派警車在門口蹲點，認為台北市也要提高警覺，「天下父母心」治安的網絡要大家一起去維護，每當發生社會案件所有家長都很擔心，政府必須拿出霹靂的措施，讓全民重拾治安的信心。

(中時新聞網)