大園區田心市民活動中心3日正式揭牌啟用，因應大園人口逐漸攀升，但該里區並無一處市民活動中心，桃園市長鄭文燦2018年視察大園時，便指示將該處活化整建成市民活動中心，共斥資約250萬元。

田心市民活動中心原為桃園市立圖書館大園分館，隨著大園區合署辦公大樓落成啟用，圖書館大園分館遷移至新大樓提供服務，原有空間便閒置未能利用。鄭文燦曾至大園區老人文康綜合活動中心視察時，考量田心里有里民8000多人，但里內並無活動中心，不利里民辦理活動營造社區情感，便指示將舊圖書館活化整建為田心市民活動中心使用，並於108年度編列250萬元預算補助大園區公所執行。

大園區公所先以102萬辦理整建工程，修改空間配置並將電氣線路、建材等提升至符合新建築消防法規標準，後再以129萬元辦理設備提升，提供民眾最新電化設備辦理各項會議、藝文、教學活動，另外也規畫辦公空間讓田心里辦公處進駐提供公共服務。

大園區長徐藍科提到，除了田心市民活動中心揭牌啟用外，桃園市府也持續在大園區規畫新建及改善既有活動中心，包括為現有的南港及和平市民活動中心增設無障礙電梯以便利高齡長者及身心障礙市民使用，以及活化國防部舊營舍並整合森林公園與社區長照機構的五權市民活動中心等，將提供市民更多更優質的休閒聯誼與終身學習環境。

(中時 )