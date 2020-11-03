基隆市文化局出版「誰來基隆－多元族群歷史圖文書」系列套書。（陳彩玲攝）

基隆市文化局出版「誰來基隆－多元族群歷史圖文書」系列套書，共5冊繪本，分別描繪基隆400年來不同族群的生活面貌，透過淺顯易懂的故事與圖像，一探基隆獨特的文化背景和歷史故事，11月8日將在台北松菸舉辦新書發表會，與導演魏德聖導演一同對談多元族群在台灣的歷史文化。

市長林右昌表示，基隆在台灣歷史上扮演重要角色，是許多族群踏上台灣的第一站，在「大基隆歷史場景再現整合計畫」中，除了硬體再造重現、活化過去歷史場景外，更重要的是透過調查研究、出版，勾勒出當時人們的生活場景，這次系列歷史圖文書將分別在基隆、台北辦理新書發表會，除了讓在地人認識故鄉，也讓全台民眾都有機會更進一步了解基隆。

市長林右昌表示，基隆在台灣歷史上扮演重要角色，是許多族群踏上台灣的第一站。（陳彩玲攝）

文化局長陳靜萍說，「誰來基隆」是以基隆歷史為基底的系列繪本。（陳彩玲攝）

文化局長陳靜萍說，「誰來基隆」是以基隆歷史為基底的系列繪本，以圖畫與文字，描寫在不同歷史時空背景下，關於人與這片土地的故事，繪本以巴賽人、西班牙人、法國人、日本人與漢人5個族群為故事主軸，其中一冊《從唐山吃到基隆》，書中重現6道融合不同族群的特色佳餚，如貼鍋饅頭、雞捲等，邀請民眾按圖索驥，一同到基隆品嚐歷史味道。

陳靜萍指出，11月8日在台北松菸誠品3樓將舉辦台北場新書發表會，5位套書作者會到場與讀者分享創作，導演魏德聖也會一同進行對談《大基隆歷史400年，多元族群在台灣》，活動採自由入場。

(中時 )